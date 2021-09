Mercoledì a Jovençan le esequie di Sandro Pepellin e Velio Dal Dosso

Si svolgeranno mercoledì 1 settembre alle ore 14,30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Orso a Jovençan, i funerali dell'imprenditore edile Sandro Pepellin, 70 anni, ex sindaco del paese, e di Velio Dal Dosso, 51 anni, di Gressan, operaio dell'impresa Pepellin, morti in un incidente sul lavoro martedì scorso a Gressan nel cantiere di una proprietà della famiglia dell'impresario. Il rosario sarà recitato domani, martedì 31 agosto, nella chiesa di Gressan alle 18,30.

Pepellin lascia la moglie Cristina, i figli Simone e Virginia, la mamma Simona e la sorella Paola. Dal Dosso lascia la moglie Lorena, la figlia Jessica e i fratelli Fabio e Sergio.

Il sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi ha concesso il nullaosta per le esequie al termine dell'autopsia, che è stata condotta questa mattina dal medico legale Pasquale Beltempo, che ha 60 giorni per fornire la relazione.

Martedì 24 agosto Pepellin e Dal Dosso stavano scaricando lastroni di cemento dal camion nel cantiere dove Pepellin stava realizzando su una sua proprietà un B&B per la figlia; una lastra è scivolata e li ha schiacciati. Erano stati condotti in ospedale dal 118 in gravi condizioni, Pepellin è morto subito dopo l'arrivo in Pronto soccorso e Dal Dosso era stato ricoverato in Rianimazione.

La Procura di Aosta ha immediamente aperto un fascicolo congiunto agli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro; il cantiere è stato posto sotto sequestro.