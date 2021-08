Si conclude a Cogne il secondo turno di Giroparchi Nature Trail

Dopo cinque giorni di cammino in alta quota sono arrivati a Cogne, loro meta finale, i ragazzi di Giroparchi Nature Trail, il trekking naturalistico in lingua inglese organizzato da Fondation Grand Paradis in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso e la Convenzione delle Alpi.

I giovani camminatori sono stati accolti presso la piazzetta del Villaggio Minatori dalle loro famiglie e dal Direttore di Fondation Grand Paradis, Luisa Vuillermoz, per una piccola festa e per rivivere la loro avventura insieme a genitori e amici. Si conclude così la 9a edizione di Giroparchi Nature Trail, che quest'anno ha visto due gruppi di ragazzi camminare per una settimana attraverso la valle di Cogne, il primo tra il 28 giugno e il 2 luglio e il secondo nei giorni appena trascorsi.

L'iniziativa, che ha coinvolto nel tempo più di 200 ragazzi, costituisce per i giovani una possibilità unica di approfondire la conoscenza del territorio esercitando nel frattempo la lingua inglese. In particolare quest'anno, aiutati dalla guida naturalistica escursionistica Davide D'Acunto e dall'insegnante Linda Hughes - entrambi madrelingua inglesi - i partecipanti hanno riflettuto, attraverso giochi e attività, sul delicato equilibrio che lega uomo e natura. Ad accompagnarli anche Leonardo Imbimbo, Junior Mentor che negli anni scorsi è stato a sua volta partecipante di Giroparchi Nature Trail e che ha inoltre realizzato il videoracconto dell'edizione.

I ragazzi sono partiti lunedì 23 agosto da Valnontey e sono saliti, nel primo giorno di cammino, fino al rifugio Sella. Da lì, dopo avere trascorso la notte in rifugio, hanno proseguito fino al suggestivo e panoramico colle per poi ridiscendere a valle e proseguire, nei giorni successivi, verso il rifugio Grauson: un itinerario immerso nel patrimonio paesaggistico del Gran Paradiso, dove i partecipanti hanno potuto stringere nuove amicizie in un contesto naturalistico eccezionale.

Durante quest'ultimo turno i ragazzi hanno superato il record di quota di tutte e nove le edizioni, spingendosi fino al Colle della Rossa a 3.195 m di altezza, per questa piccola impresa sono stati premiati con l'estrazione di una cena per due al ristorante Lou Ressignon di Cogne.