Vaccini e obbligo green pass; questo e altri temi in discussione al convegno 'Orizzonti oltre il Covid'

Quanto sono realmente innocui i vaccini anti Covid-19? Perchè è difficilissimo ottenere l'esonero dalla vaccinazione pur se affetti da malattie o allergie incompatibili? Come saranno l'economia e la scuola italiane (e valdostane) nell'era del green pass? Perchè il Governo non decreta l'obbligo vaccinale per gli insegnanti? Ed è legale costringerli ad esibire la carta verde per lavorare in uno fra gli ambienti ritenuti più protetti dal coronavirus?

A questi e ad altri quesiti di grande attualità proveranno a rispondere i relatori del convegno-dibattito 'Orizzonti oltre il Covid - scuola, economia, società', organizzato per le ore 16 di sabato 4 settembre in piazza Arco d'Augusto ad Aosta.

Interverranno Luca Vesan, coordinatore del Comitato valdostano per la tutela dei diritti umani e costituzionali-ComiCost e alcuni conferenzieri provenienti da fuori Valle impegnati in una campagna di sensibilizzazione "non certo negazionista, perchè il Covid esiste eccome - hanno spiegato più volte e in diverse occasioni i membri del Comicost - ma improntata alla trasparenza sanitaria e legale nel pieno rispetto della Costituzione italiana".