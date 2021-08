Rinvenuto il corpo senza vita dell'escursionista disperso da giovedi in Val Sapin

Dopo quasi due giorni di ricerca è stato recuperato intorno alle 9,30 di questa mattina sabato 28 agosto, in un vallone tra le località Tsapy e Freydevaz, il corpo senza vita di Massimiliano Callori Di Vignale, 72enne di Genova disperso in Val Sapin, a Courmayeur.

Le operazioni di ricerca erano in corso da giovedì sera, dopo che i familiari dell'uomo - a seguito del mancato rientro dell'uomo che era partito dalla loro seconda casa a Verrand di Pré St-Didier per cercare funghi - avevano dato l'allarme.



Avvistata dagli operatori in elicottero, la salma è stata recuperata dalle guide del Soccorso alpino della Guardia di finanza-Sagf.

Alle ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco, hanno preso parte oltre al Sagf anche il Soccorso alpino valdostano-Sav, gli agenti del Corpo forestale e i volontari della Protezione civile.