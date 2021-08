Torna in netta discesa il trend dei contagi in Valle d'Aosta, dove su 275 casi testati nelle ultime 24 ore soltanto uno è risultato positivo.

Sono state invece tredici le persone guarite, come si evince dal bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati Usl. Gli attuali positivi sono dunque calati da 140 a 128, dei quali 126 in isolamento domiciliare. Scendono a due i ricoveri, nessuno in terapia intensiva.