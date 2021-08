Incidente Gressan morto anche l'operaio Velio Dal Dosso

Non ce l'ha fatta nemmeno lui: E' morto la notte scorsa, poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Aosta Velio Dal Dosso, di 51 anni, operaio che ieri pomeriggio è stato travolto da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere in località Barrala a Gressan. Nell'incidente ha perso la vita anche Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare dell'impresa edile che stava costruendo un bed&breakfast di famiglia.

Entrambi sono rimasti schiacciati dalla lastra scivolata dal camion che Pepellin e Dal Dosso stavano scaricando. Erano stati condotti in ospedale dal 118 in gravi condizioni, Pepellin è morto subito dopo l'arrivo in Pronto soccorso e Dal Dosso era stato ricoverato in Rianimazione. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

E a nome di tutti i sindaci valdostani, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio degli enti locali valdostani-Celva e la struttura, questa mattina ha rivolto alla famiglia, agli amici e a tutta la Comunità di Jovençan "le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Sandro Pepellin".

“Quando si apprende di una tragedia nel mondo del lavoro rimaniamo tutti colpiti - ha commentato il presidente del Celva, Franco Manes - questa volta a lasciarci non è soltanto un lavoratore, un imprenditore, ma è soprattutto un uomo apprezzato e un Sindaco, perché sindaci si rimane per sempre. E Sandro lo è stato per più mandati nella sua amata Jovençan. Oltre ad aver rivestito anche la carica di Presidente della Comunità montana Mont-Emilius, ha ricoperto egregiamente il ruolo di Responsabile politico dell’area sociale all’interno del Celva. Amministratore lungimirante e competente, ha sempre lavorato in modo tangibile per la sua Comunità e per l’intero territorio valdostano.”

A quello di Manes si è poi aggiunto il cordoglio del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, e quello del Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, che esprimono "cordoglio e vicinanza alle famiglie di Sandro Pepellin e Velio Dal Dosso morti dopo un incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, martedì 24 agosto, in un cantiere edile".

Pepellin, sindaco del Comune di Jovençan dal 1988 al 1991 e dal 2000 al 2015, era stato anche Presidente della Comunità montana Mont-Émilius. Imprenditore edile e politico, aveva fatto della vicinanza alla comunità la sua ragione di vita. Uomo dal grande senso civico, è stato tra i pionieri dello sviluppo rurale e architettonico di Jovençan.

Velio Dal Dosso era uno degli operai dell’azienda edile con il quale, negli anni, si era creato un rapporto di fiducia e rispetto reciproco.