Pont Sain Martin: Successone di Artcom con A Spasso nel Centro

Anche quest’anno, il Direttivo dell’Associazione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha pensato di proporre alcuni sabati pomeriggio “A SPASSO NEL CENTRO”, per consentire a turisti, residenti e passanti di trascorrere del tempo in tranquillità nel centro paese, passeggiando tra le vetrine e i negozi, all’aria aperta, e godendo delle attività ed iniziative di volta in volta previste, vivendo il paese con un approccio diverso da quello che si ha normalmente.

Dopo l’ottima riuscita del primo appuntamento, sabato 17 luglio, con il secondo mini-raduno di mezzi d’epoca Volkswagen dell’associazione Volks’n Roll, che ha attratto un notevole numero di visitatori in una Pont-Saint-Martin particolarmente animata, l’Associazione ha riproposto un nuovo appuntamento per il pomeriggio di sabato 21 agosto, con: - isola pedonale in centro paese; - esposizioni esterne dei negozi del centro; - esposizioni di artigianato valdostano; - mostre di pittura e fotografia; - mercatino di aziende agricole locali; - SHOW COOKING A CURA DELLO CHEF DANILO SALERNO CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI LOCALI; lo chef ha proposto due appuntamenti, “Merenda gourmet” alle ore 16.00 e “Aperitivo gourmet” alle ore 18.30.

Nel corso del pomeriggio, l'isola pedonale in centro paese ha ospitato:

- artigiani del legno (scultura, intaglio e tornitura)

- artisti di vario tipo (fotografia, acquerello, disegno..)

- artigiani di altre tipologie di lavorazioni (tessuti, uncinetto, complementi d'arredo)

- produttori agricoli locali d'eccellenza

- 2 show cooking dello Chef Danilo Salerno, (entrambi sold-out!!!)