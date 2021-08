Aosta: Un team comunale deciderà nuovo appalto integrato per le mense scolastiche

Sarà un gruppo di lavoro a occuparsi di disegnare il nuovo appalto del Comune di Aosta per le mense scolastiche. Lo ha istituito questa mattina, giovedì 12 agosto, la giunta comunale, in vista della prossima scadenza del contratto per la gestione integrata dei servizi nelle strutture scolastiche comunali (dalle materne alle medie), prevista a giugno 2022.

"L'amministrazione - si legge in una nota - ritiene opportuno predisporre una nuova procedura di gara connotata da forti elementi strutturali innovativi in relazione alle esigenze delle famiglie e delle scuole, sia per quel che concerne l'attività scolastica, sia per quel che concerne l'attività extrascolastica e sia ancora, per quel che concerne la gestione degli edifici scolastici".

La delibera prevede di istituire un team in materia di servizi scolastici composto dall'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco; dalla dirigente dell'Istruzione, Elisabetta Comin, con funzioni di coordinamento; un esperto in materia di alimentazione; un esperto della facoltà di Scienze della formazione; un rappresentante delle Istituzioni scolastiche; un componente dell'ufficio Pubblica istruzione della Regione, con funzioni di verbalizzante.

A supporto del gruppo opereranno il direttore dell'esecuzione del contratto oggi vigente, Piergiorgio Venturella, e nel caso, le associazioni competenti in materia di alimentazione. Il gruppo dovrà elaborare una proposta sulle caratteristiche della qualità dell'offerta, i criteri di aggiudicazione e ogni eventuale suggerimento migliorativo.