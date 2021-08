Arvier: Per la Rassegna Cinena all'Aperto Mutant Blast

Ultima fatica della casa di produzione Troma Entertainment, una garanzia per gli amanti del genere trash, il film racconta le peripezie di Maria, soldato speciale, che cerca scampo dal bombardamento atomico di un centro militare in cui è esplosa un’apocalisse zombie.

La proiezione si terrà nell’Area Verde posta nella piccola conca ai piedi del castello di La Mothe e sarà preceduta, alle ore 19,00 da un aperiquiz a tema cinematografico e sulle serie TV. In palio bibite fresche, onori e gloria.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Comunale, in collaborazione con Aiace, Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai che opera anche in valle per la promozione e la diffusione del cinema di qualità, con i suoi partner CineUnderground Festival e TOHorror Fantastic Film Fest e, naturalmente con il Liga Café di Arvier, che distribuirà pop corn omaggio per tutti i presenti.

La partecipazione è gratuita e soggetta al controllo del Green Pass.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il n. 320 4367145.