Difficile intervento sul Monte Bianco del Soccorso alpino per salvare due alpinisti

Gli alpinisti tedeschi che da ieri riferiscono di essere in difficoltà dopo un incidente durante la fase di discesa dalla Aiguille Noire sono in contatto costante con gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano in Centrale Unica del Soccorso.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha tentato più volte l'avvicinamento in elicottero, impossibile per il vento forte sia ieri, sia oggi, con raffiche oltre i 50 nodi. Impossibile anche la missione via terra perché per raggiungere i due, che erano fermi in cresta, sarebbero state necessarie più di 12 ore. I due sono riusciti a raggiungere il bivacco Craveri e il ferito riferisce di essere in condizioni non gravi. Si attende un miglioramento delle condizioni meteo per il recupero in elicottero. Il contatto via telefono rimane costante. (fonte Centrale Unica del Soccorso)