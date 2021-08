Traforo Monte Bianco chiude lunedì prossimo alle 23,30 e riapre martedì alle 6

Per consentire di eseguire in sicurezza e celermente lavori programmati di manutenzione, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso alla circolazione nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 agosto, dalle 23,30 alle 6, per un totale di sei ore e mezza.

Il Geie, Gruppo europeo di interesse economico che gestisce l'infrastruttura, raccomanda gli utenti di informarsi sulle condizioni di agibilità del traforo sul sito internet www.tunnelmb.com, ascoltando Isoradio al 103.3 delle frequenze Fm, telefonando al numero 0165-890411 o consultando l'app "Tmb Mobility".