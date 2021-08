Saint-Vincent: Viabilità invertita nel centro storico vicino alla chiesa

Cambia volto una delle aree 'storiche' della Riviera delle Alpi. Il Comune di Saint-Vincent ha infatti deciso, con l'obiettivo di "migliorare l'accesso al centro del paese da via Ferré e da via Martiri della Libertà", di modificare in modo permanente la viabilità nella zona del centro, a ridosso della chiesa parrocchiale di San Vincenzo.

Da lunedì 23 agosto, sarà dunque invertito il senso di marcia di via monsignor Alliod nel tratto compreso tra l'incrocio di via Bréan e la chiesa, che si percorrerà quindi in salita e non più in discesa.

Sarà invertito il senso di marcia anche nel tratto compreso tra la chiesa e via Martiri della Libertà. Sarà invece ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via Vuillerminaz compreso tra via Martiri della Libertà e il parcheggio di piazza Aosta, di fronte al municipio.