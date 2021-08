Fine settimana di Ferragosto da 'bollino nero' per chi transita al traforo del Monte Bianco

Sono previsti due giorni da "bollino nero" per gli spostamenti dall'Italia verso la Francia al traforo del Monte Bianco, che collega Courmayeur con Chamonix. La circolazione sarà più intensa, con possibili attese anche superiori alle due ore, oggi sabato 14 agosto tra le 18 e le 20 e domenica dalle 17 alle 20.

Intenso il traffico anche in tutto il pomeriggio sabato, domenica e lunedì, con attese previste superiori a un'ora.



L'Anas segnala che il traffico potrà essere intenso su tutta la rete nazionale, verso le località di vacanza di mare e di montagna; osservata speciale è la statale 26 e la sua diramazione verso il Monte Bianco, dove sono previste code.

L'autostrada A5 potrebbe essere chiusa, con uscita obbligatoria a Courmayeur Sud o a Morgex per chi è diretto in Francia, per evitare che si formino code nelle gallerie tra Courmayeur e Entrèves.

Sulla rete stradale gran parte dei cantieri che hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi sono stati chiusi o limitati, per evitare disagi alla circolazione. Resta ancora a una sola corsia il transito sul tratto dell'A5 tra Aosta Ovest e Courmayeur, dove la concessionaria Rav spa sta facendo lavori nelle gallerie per adeguare il sistema antincendio ad acqua fluente, con restringimenti, limite di velocità a 60 chilometri orari e due cambi di carreggiata.