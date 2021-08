Aosta: Torna a ottobre l'asilo in viale Europa

La storica sede dell'asilo nido del quartiere Saint-Martin in viale Europa tornerà a ospitare i bambini da ottobre, dopo che durante il periodo dell'emergenza Covid-19 era stato riconvertito in struttura semiresidenziale per gli anziani.

Ieri mattina la giunta comunale di Aosta ha approvato la delibera che fissa i nuovi indirizzi per i servizi per la prima infanzia e i servizi semiresidenziali per gli anziani.

"L'amministrazione manifesta, con questo atto, il proprio interesse a rendere flessibili i servizi rivolti alla persona, non solo in rapporto all'andamento dell'emergenza sanitaria in atto, ma soprattutto nella prospettiva di un ritorno graduale a condizioni di ordinarietà", si legge in una nota del Municipio. I locali di viale Europa, destinati dal settembre 2020 a servizio semiresidenziale per anziani, saranno nuovamente sede del nido per il periodo tra ottobre 2021 e settembre 2022 "per assicurare la disponibilità dei 114 posti necessari per l'erogazione dei servizi educativi rivolti all'infanzia" aggiunge l'amministrazione di piazza Émile Chanoux.



"Parallelamente saranno rimodulate le modalità di erogazione dei servizi semiresidenziali per anziani- prosegue la nota-, allo scopo di renderli maggiormente confacenti all'attuale situazione, rafforzando e arricchendo i contenuti di assistenza, stimolo e promozione della socialità, nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza. L'ottica complessiva mira all'ottimizzazione dell'offerta, degli spazi e delle spese, prevedendo la gestione mediante esternalizzazione".