Parcheggiare in aeroporto: ecco dove lasciare l’auto prima di partire

Se viaggiare è la tua passione o se per lavoro ti sposti con frequenza, l’aeroporto smette di essere un luogo come un altro ma diventa una vera e propria seconda casa. Oggi esistono numerosi collegamenti via treno o bus per raggiungere i principali aeroporti italiani. Ma cosa fare se il tuo volo parte da un aeroporto più distante e non efficacemente collegato con la tua città? O se parti con molti bagagli o con bambini e desideri raggiungere l’aeroporto beneficiando della flessibilità di orari e della comodità che solo la tua automobile ti permette di avere? In questo caso, occorre prenotare un parcheggio in aeroporto, facendo attenzione a valutare bene offerte e tariffe. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare durante l’organizzazione del viaggio, che ti permetterà di arrivare all’imbarco in orario e in tutta tranquillità.

Raggiungere l’aeroporto in auto: perché conviene

L’aereo è il mezzo di trasporto più comodo e sicuro quando si tratta di coprire distanze medio lunghe. Dalle principali città italiane, in due ore di volo circa è possibile raggiungere numerose capitali europee. Tuttavia, se il tempo trascorso in aereo è breve in relazione alla distanza, lo stesso non si può dire del tragitto casa-aeroporto. Ad eccezione di coloro che vivono vicini alle piste di decollo e atterraggio, la maggior parte di noi ha sicuramente sperimentato una sveglia all’alba o nel cuore della notte per prendere i mezzi pubblici che ci avrebbero permesso di arrivare in aeroporto con il giusto anticipo. Treni e autobus per l’aeroporto hanno, infatti, dei passaggi a orari fissi e spesso è necessario scendere a compromessi: si parte un po’ prima per evitare di perdere il volo e fare le corse al check-in. Oppure, si può scegliere di arrivare in aeroporto con la propria automobile, partendo all’orario che ci è più comodo per il volo e riducendo i tempi di viaggio rispetto a treni e navette.

Parcheggi aeroporto low cost

Spesso si tende a escludere l’automobile come mezzo per raggiungere l’aeroporto perché si pensa che le tariffe dei parcheggi siano eccessivamente care e che la spesa totale vada quindi a incidere troppo sul budget del viaggio. In realtà, non è sempre vero. Ogni aeroporto ha un suo parcheggio che possiamo definire “ufficiale”, i cui costi possono diventare importanti (soprattutto se si ha l’esigenza di lasciare l’auto per più di qualche giorno), ma esistono altre soluzioni, che ti permettono di risparmiare fino al 50% sul prezzo del parcheggio. Si tratta di parcheggi low cost, non situati proprio di fronte all’aeroporto ma in zone poco distanti, in cui è possibile parcheggiare l’auto e raggiungere poi il terminal desiderato grazie a un servizio navetta incluso. Questo tipo di soluzione è pensata per andare incontro alle esigenze di tutti i viaggiatori: esistono parcheggi low cost coperti o scoperti, con tariffe specifiche per autovetture, camper e furgoni.