Pesticidi in città: salute dei cittadini e impollinatori a rischio

Il WWF Italia denuncia il problema dell’abuso dei pesticidi in città, in particolare per le disinfestazioni contro la zanzara tigre. Appello del Presidente onorario Fulco Pratesi per la firma della petizione dell’Iniziativa dei Cittadini Europei per regole più severe nell’uso dei pesticidi per salvare gli insetti impollinatori.

utilizzo di pesticidi in città per contrastare la presenza delle zanzare non risolve il problema ma genera un serio rischio per la salute delle persone e per la conservazione di molte specie di insetti impollinatori. Non si tratta di tutelare le zanzare ma di proteggere uomini e donne, bambini e bambine e la biodiversità degli impollinatori presenti nelle nostre città.

La lotta alle zanzare in città, in particolare alla zanzara tigre, per prevenire i fastidi che questa genera ed i possibili rischi sanitari, si affrontano prioritariamente con un’opera importante e tempestiva d’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e con l’utilizzo di metodi per la prevenzione dell’incremento di questi insetti problematici, non attraverso l’utilizzo di pesticidi pericolosi per la salute dell’uomo e per molti insetti impollinatori presenti nelle nostre città.

A lanciare l’allarme per l’utilizzo diffuso di pesticidi nelle città in queste settimane d’estate è il Presidente onorario del WWF Italia, Fulco Pratesi, con un video diffuso dall’Associazione con il quale invita tutti i cittadini a firmare la petizione ICE che chiede all’Unione Europea norme più severe per l’uso dei pesticidi, non solo nelle campagne ma anche nelle nostre città.