'Chef au Marché' chiude l'estate 2021 a Gressoney

Sarà piazza Obre Platz a Gressoney-Saint-Jean a far da cornice, mercoledì 11 agosto, all'ultimo appuntamento della rassegna "Non solo show cooking in Valle d'Aosta - chef au marché 2021". Dalle 15 alle 19 le eccellenze gastronomiche valdostane saranno "in vetrina" negli stand del mercato dei prodotti a chilometro zero di Campagna Amica, realizzato in collaborazione con Coldiretti Vda. Alle 17, nell'area dedicata, prenderà il via l'ultimo degli show cooking della rassegna, ideato in collaborazione con l'unione regionale Cuochi della Valle d'Aosta.



Protagonisti lo chef Giuseppe Cardullo e il suo staff del Romantik Hotel Jolanda Sport di Gressoney-La-Trinité, alle prese con sfiziosi piatti a base di lardo di Arnad Dop e toma di Gressoney. Il pubblico potrà assistere gratuitamente allo show cooking senza prenotazione (disponibili una sessantina di posti) e degustare i piatti cucinati dallo chef in appositi contenitori monouso e biodegradabili, nel rispetto delle norme anti Covid, in abbinamento a vini locali. Saranno presenti anche i tecnici dell'assessorato all'Agricoltura e alcuni produttori pronti ad illustrare ai presenti i prodotti Dop, Doc e Pat utilizzati nelle ricette.