Ministra Cartabia cittadina onoraria di Ollomont

Ha scelto da tempo Ollomont come suo luogo prediletto di vacanza, e per questo il Comune conferirà la cittadinanza onoraria alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio comunale del paese della Coumba Freide, nell'adunanza di giovedì 29 luglio. La delibera approvata spiega che la ministra è "frequentatrice per motivi turistici della comunità di Ollomont" e riceverà la cittadinanza onoraria "quale riconoscimento e gratitudine per il suo prezioso e costante contributo nell'affermare con competenza e autorevolezza i principi di legalità e giustizia fondamento della nostra cultura democratica condivisi da questa amministrazione".

Cartabia, all'epoca vicepresidente della Corte costituzionale, in occasione della Festa della Valle d'Aosta del 2019 aveva ricevuto l'onorificenza regionale di Ami de la Vallée d'Aoste