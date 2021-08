Day Hospital 'Parini' diventa reparto Covid+

Dovrebbero terminare di qui a pochi giorni i lavori di adattamento degli spazi del day hospital multifunzionale dell'ospedale 'Parini' di Aosta per trasformarlo temporaneamente in reparto per il ricovero di pazienti positivi al virus Sars-Cov-2, che diventerà così il reparto Covid+.

I lavori sono fatti secondo un programma che garantirà "la piena sicurezza dei pazienti del day hospital, senza interferire con la normale attività sanitaria del reparto", si legge in una nota della Usl valdostana.



Il reparto Covid+ occuperà, in caso di attivazione, i locali del day hospital multidisciplinare al pianterreno della zona nord dell'edificio ospedaliero, che sono collegati direttamente, con accesso interno, al nuovo "triangolo", struttura modulare di terapia intensiva realizzata durante l'inverno per ospitare pazienti positivi al Covid-19.

L'attivazione, in caso di necessità, permetterà il ricovero di 16 pazienti positivi "senza gravare sulla normale attività sanitaria delle strutture ospedaliere, minimizzando le interferenze all'operatività dei reparti ed ottimizzando gli interventi già eseguiti in precedenza" assicura l'Usl.

I lavori termineranno a settembre; al termine sarà possibile l'eventuale conversione del day hospital multidisciplinare in reparto Covid+.