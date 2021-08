Da venerdì 6 agosto il Green Pass è obbligatorio

In tutta Italia quindi in tutta la Valle d'Aosta il green pass è obbligatorio a partire da venerdì 6 agosto, ma il governo è ancora indeciso sugli ultimi dettagli Una nuova cabina di regia è in corso per definire le norme che regolano l’applicazione della certificazione verde Covid nel nostro Paese.

La Certificazione attesta una di queste condizioni:

- aver fatto il vaccino anti Covid-19

- essere negativi a un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

- essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.

L’emissione della Certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.

La Certificazione verde non è comunque richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata grazie al certificato di esenzione. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Ecco dov’è obbligatorio avere il green pass, anche in zona bianca: