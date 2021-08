Presidente Lavevaz, 'presenza turisti non influenzi incidenza Covid in Valle'

I non residenti, ovvero turisti e persone che si trovano temporaneamente in Valle ma non vi abitano, non siano conteggiati nel calcolo dell'incidenza su 100.000 abitanti utilizzata come parametro per i possibili passaggi di colore delle regioni. È la proposta del presidente della Giunta, Erik Lavevaz, che questa mattina mercoledì 4 agosto è stata condivisa dalla Conferenza delle Regioni. La proposta è un emendamento al disegno di legge di conversione in legge del decreto 105 del 23 luglio.



"Chiediamo che nella valutazione si tenga unicamente conto dei casi registrati tra la popolazione residente- dice Lavevaz-: il calcolo dell'incidenza sui 100.000 abitanti fa riferimento unicamente alla popolazione residente, che è molto diversa da quella fluttuante in un periodo turistico per una realtà come la Valle d'Aosta. Adesso ci aspettiamo che il governo accolga questa istanza, che va a rimediare a un disequilibrio altrimenti insopportabile".

Nelle ultime settimane, molti dei casi registrati in Valle d'Aosta fanno riferimento a piccoli focolai in comitive di turisti stranieri o italiani.