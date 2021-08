Al 'Gamba' di Chatillon e a Issogne torna 'ChateauxNuits'

Saranno i castelli Gamba di Chatillon e quello di Issogne i protagonisti stasera, mercoledì 4 agosto, con due appuntamenti della rassegna "ChâteauxNuits", organizzata dall'amministrazione regionale lungo l'intera estate. Al Gamba sono in programma le originali "Visite impossibili al castello" a cura della compagnia "Teatro del Mondo".

Alle 19, la magia e l'estrosità del Cappellaio Matto di "Alice nel Paese delle Meraviglie" conduce i bambini, accompagnati da Loredana Iannizzi, in una visita-gioco in cui scoprire le sale e le curiosità del museo. Una seconda "Visita impossibile" è quella con Andy Warhol alle 20.30 e alle 21.30, insieme con Alexine Dayné.



L'autore teatrale Giuseppe Giacosa, in compagnia di illustri figure quali Vittorio Avondo, padrone di casa al Castello di Issogne, e il pittore Federico Pastoris sono i protagonisti della pièce "In cerca d'autore", a cura della compagnia "Palinodie" con Mattia De Rinaldis ed Elisa Zanotto. Durante questo percorso di visita si ritroverà Giacosa tra le sale del castello, mentre insegue la sua musa intenta a immedesimarsi nei personaggi degli affreschi.

Gli spettacoli sono in programma alle 19, alle 20.30 e alle 21.30. Per i tre spettacoli di Châtillon e di Issogne, la prenotazione è obbligatoria al numero 348-3976575; si può chiamare oggi o domani dalle 9 alle 13.