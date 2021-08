Gualazzi e Molinari aprono 'Aosta Classica'

Debutta mercoledì 4 agosto, alle 21,20 con l'esibizione al Teatro romano di Aosta di Raphael Gualazzi e Simona Molinari, la 26esima edizione di Aosta Classica. La rassegna musicale si ripresenterà con lo stesso format dello scorso anno, "Da Aosta ai 4.000". I cinque concerti in programma, di cui quattro ai piedi dei quattromila valdostani - Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa - e uno nel capoluogo regionale, si svolgeranno fino al 9 agosto.



Giovedì 5 agosto, alle 16, Edoardo Bennato si esibirà a Courmayeur, a Dolonne. Seguiranno nei giorni successivi, sempre alle 16, i concerti di Ermal Meta all'alpe Ciacerio di Ayas e di Arisa alla chiesetta degli Alpini di Breuil Cervinia, a Valtournenche. Gran finale il 9 luglio con l'esibizione di Fabrizio Moro al belvedere di Gimillan a Cogne. Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma EventBrite, eccezion fatta per il concerto di Ayas la cui richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata agli uffici della Monterosa Spa. In questo caso la partecipazione prevede anche l'acquisto obbligatorio del biglietto di andata e ritorno della funicolare che da Frachey porta all'Alpe Ciarcerio.

Le persone con disabilità motorie che volessero partecipare possono scrivere al seguente indirizzo: info@aostaclassica.it . Il numero dei posti riservati a questi spettatori è limitato. Farà fede l'ordine cronologico di arrivo delle domande.