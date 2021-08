Malacrinò 'Con assestamento bilancio grande attenzione alle politiche sociali e alla ripresa'

Relatore del Documento il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (PCP). Presidente, in estrema sintesi qualdi sono i punti cardini dell’atto?

“Contiene anche ulteriori misure a sostegno dell'economia regionale, che hanno l'arduo compito di mitigare una crisi economica e sociale che è altrettanto grave di quella epidemiologica”.

Il provvedimento si aggiunge dunque a quelli già messi in campo nei mesi scorsi?

“Certo e prevede l'applicazione della quota di avanzo libero che ammonta a 72 milioni di euro. Di questi, circa 16 sono destinati a favore dei comuni per spese correnti e investimenti: la suddivisione delle quote da assegnare a ciascun comune è stato oggetto di un emendamento che recepisce quanto richiesto dal Consiglio permanente degli enti locali”.

Presidente nella sua relazione ha fatto una serie di aperture su alcuni temi di grande attualità?

“Come forza politica siamo aperti a tutto ciò che verrà fatto in materia di politiche sociali e quindi anche in fase di approvazione dell’assestamento”.

Ciò significa?

“Ciò significa che sono numerose e rilevanti le disposizioni a favore di famiglie, anziani e disabili”.

Esempio?

“Sono stanziati complessivamente 3 milioni 470 mila euro a favore di gestori e famiglie per servizi di prima infanzia. Vi è poi uno stanziamento di 450 mila euro per l'abbattimento di barriere architettoniche e acquisto di ausili anche per uso privato, oltre che un maggior onere per 400 mila euro per contributi alle famiglie per il pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie”.

Mi sembrano un buon viatico i fondi per il sociale?

“Sicuramente se fa riferimento anche ai contributi per 300 mila euro volti all'inclusione sociale di soggetti con fragilità socio-economica, ai 335 mila euro per l'acquisto di servizi di assistenza sempre a favore delle famiglie, ai 487 mila euro per il bando affitti, 4 milioni 520 mila euro per interventi di edilizia scolastica. Crediamo che questa nuova norma, dopo gli interventi messi in campo con il primo assestamento, possa contribuire a dare fiducia e speranza alla nostra comunità”.

Grazie