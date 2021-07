CVA Energie attiva nuove colonnine di ricarica

Con una serie di parchi attivati, si conferma l’andamento positivo del progetto. Tutte le strutture forniscono energia 100% rinnovabile prodotta dagli impianti del Gruppo CVA.

Queste le recenti attivazioni. Se non indicato diversamente, in loco sono posizionate una o più colonnine di tipo “Quick”:

- Verrayes - Parcheggio di località Capoluogo (a lato della SR11)

- Gaby - Parcheggio di località Tzendelabò (lato strada regionale 44)

- Fénis - Parcheggio di località Croiset - prossimità palestra comunale

- Pré-Saint-Didier - Parcheggio sulla strada statale 26

- Gressoney-Saint-Jean

o Parcheggio di Piazza Beck Peccoz

o Parcheggio di Località Gressmatten

o Parcheggio Palazzetto Sport House

o Parcheggio di Località Weissmatten

- Verrès - Parcheggio area Brambilla - Fast

- Cogne

o Parcheggio di Frazione Epinel

o Parcheggio di Frazione Laidetré - Fast

o Parcheggio di Località Lillaz

o Parcheggio di Località Gimillan

- Nus

o Parcheggio di Via San Rocco

o 2 x Parcheggio del campo sportivo

- Doues

o Parcheggio in Località Capoluogo

o Parcheggio di Località Chanet

- Oyace - Parcheggio di Località Capoluogo

- Ollomont - Parcheggio di Località Vouice

- Charvensod

o Parcheggio di Località Capoluogo

o Parcheggio di località Pont Suaz - Fast

o 2 x Parcheggio del campo sportivo

- Quart - Parcheggio in località Bas Villair a lato SR37

- Saint-Denis - Parcheggio di Località Capoluogo

- Rhêmes-Notre-Dame - Parcheggio coperto di località Bruil

- Montjovet

o 2x Parcheggio di Località Berriaz

o 2x Parcheggio di Località Ruelle

- Courmayeur

o Parcheggio Loc. Dolonne (Palazzatto)

o Hotel Pavillon

- La Thuile - Resort Montana Lodge

L’utenza può accedere alla ricarica anche tramite l’apposita App “Be Charge” scaricabile gratuitamente dai principali store.

Altre strutture di ricarica sono prossime all’attivazione.

"Tutto ciò è reso possibile - si legge in una nota aziendale dalla preziosa e motivata collaborazione di tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte e di operatori economici privati, che aprono al pubblico spazi per la ricarica elettrica consentendoci di portare avanti questo progetto, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile verso una Valle d’Aosta libera dai combustibili fossili".