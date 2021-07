Aosta: Comune e Italgas firmano accordo per metano in tutta la Valle

Atteso da anni, è stato stipulato ieri martedì 27 luglio il contratto tra il Comune di Aosta, ente capofila per tutti i Comuni della Valle, e l'Italgas, nuovo titolare della concessione per la distribuzione del gas metano in Valle, individuata come ambito territoriale.

La firma è avvenuta all'Hotel des Etats tra il segretario generale del Comune di Aosta, Stefano Franco, e l'amministratore delegato o dell'Italgas Reti spa, Pier Lorenzo Dell'Orco. Il contratto partirà dal prossimo mercoledì 1 settembre.



È previsto un piano di investimenti di 100 milioni di euro. L'obiettivo in dieci anni è di estendere il servizio dalle attuale 20.000 utenze per arrivare a 40.000, con investimenti per coprire nuove aree dei comuni già metanizzati e per estendere la rete in altri 17 paesi, tra Aosta e Courmayeur, con la realizzazione di 270 chilometri complessivi di nuove reti.

"Sottolineo il valore della sottoscrizione del contratto con l'Italgas- ha spiegato il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, in apertura del Consiglio comunale di oggi mercoledì 28 luglio - che rappresenta, con la rete attuale e quella che si svilupperà nei comuni e nell'area collinare di Aosta, un momento fondamentale per la città".