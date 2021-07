TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 24 luglio

ore 11,30, a Courmayeur, al Jardin de l'Ange, il Presidente Alberto Bertin porta il saluto del Consiglio Valle in occasione dell'incontro "RSA come Riabilitazione, Sostegno, Amicizia: una riflessione sulla sanità e il sociale" nell'ambito di aCOURMA!, la quinta edizione del Forum indipendente di attualità, economia e innovazione, organizzato dall'associazione Culturale King-Dome col sostegno dell'Assemblea regionale.

ore 15,30, ad Aosta, all'area megalitica di Saint-Martin de Corléans, nell'ambito di "IF Rencontres Européennes Italie/France", evento "Il tempo e altri misteri. L’universo del CERN di Ginevra", con Fabiola Gianotti, Alvaro De Rujula e Fabio Truc. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione culturale Pourparler col sostegno dell'Assemblea valdostana. È presente il Presidente Alberto Bertin.

ore 21,15, a Gressoney-Saint-Jean, nella Chiesa parrocchiale, inaugurazione della 41a edizione dell'Estate musicale di Gressoney, organizzata dall'Associazione Amici della musica di Gressoney, col sostegno dell’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, il Consiglio Valle, i Comuni di Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité e con la Fondazione CRT. La serata, "…A riveder le stelle", prevede gli interventi del giornalista Bruno Gambarotta, mentre la parte musicale sarà curata dal violinista Silvano Minella e dalla pianista Flavia Brunetto.

Domenica 25 luglio

ore 12, a Etroubles, prima eliminatoria del 64° Concours régional Batailles de Reines. Sarà presente il Consigliere segretario Corrado Jordan.

ore 16, a Ollomont, Maneggio L’Envers, Rey, spettacolo “La danza che racconta. A cavallo nel ‘600” di Helicona Project, nell'ambito della rassegna "Combin en musique", organizzata dall'associazione culturale Combin en Arts, con il sostegno del Consiglio Valle, dell’Assessorato regionale dei beni culturali, turismo, sport e commercio e dei Comuni di Doues, Ollomont e Valpelline.

ore 21.15, a Gressoney-La-Trinité, nella Chiesa, nell'ambito della 41a edizione de "l'Estate musicale di Gressoney", "Il flauto magico": un omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart, con le letture di Bruno Gambarotta e le note proposte dalla flautista Elena Cornacchia e dal pianista Giorgio Costa.

De lundi 26 à vendredi 30 juillet

Conseil des Jeunes Valdôtains: 4e édition de la simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes avec le soutien du Conseil de la Vallée. Les travaux débuteront dans la Salle de l'Assemblée lundi 26 juillet, à 10h: en direct streaming, cérémonie d'ouverture avec les interventions des Présidents du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, de la Région, Erik Lavevaz, et du Conseil des Jeunes Valdôtains, Margaux Truc, en présence des Vice-Présidents de l'Assemblée régionale Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani, et des Conseillers secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort. Jeudi 29 juillet, à 17h00, cérémonie de clôture. Vendredi 30 juillet, à 14h00, dans la Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, remise des attestations de participation de la part du Président Bertin, du Vice-Président Sammaritani et du Conseiller secrétaire Distort.

Lunedì 26 luglio

Prende avvio il "Tor d'antan": sei giorni, fino all'1 agosto, sui sentieri della Valle d’Aosta a bassa quota, per scoprire le peculiarità del territorio, unendo sport, turismo e inclusione. L'iniziativa, che coinvolgerà atleti con qualunque tipo di disabilità, è organizzata dall’ASD Team 3 Gambe in Spalla col sostegno dell'Assemblea regionale.

ore 14, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, partecipa, in videoconferenza, all’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

ore 18, a Cogne, alla Maison de la Grivola, cerimonia di apertura della 24a edizione del Gran Paradiso Film Festival, cui interviene il Vicepresidente dell'Assemblea regionale, Aurelio Marguerettaz. Il progetto è di Fondation Grand Paradis, col sostegno, tra gli altri, dell'Amministrazione regionale e del Consiglio Valle; la programmazione si articolerà in 18 giornate di eventi, nei 7 Comuni del Gran Paradiso, con 80 proiezioni e oltre 150 ore di streaming.

ore 21, a Saint-Marcel, al Santuario di Plout, Letizia Romiti si esibisce per il 52° Festival internazionale di concerti per organo, organizzato dall'associazione culturale Le Clavier con il sostegno dell’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, il Consiglio Valle e le Amministrazioni comunali coinvolte.

Martedì 27 luglio

ore 8.30, nella Sala Viglino di Palazzo regionale, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per una serie di audizioni in merito a due disegni di legge: il secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per il 2021 e variazioni al bilancio triennale 2021-2023 e sue disposizioni collegate. Saranno sentiti l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Berstchy (accompagnato dai responsabili di VdA Structure e Institut valdôtain de l'artisanat typique); l'Assessore alle partecipate, Luciano Caveri (accompagnato dai responsabili di Finaosta e società Autoporto); l'Assessore alla sanità, Roberto Barmasse (accompagnato dai responsabili della Société Infrastructures Valdôtaines); l'Assessore ai beni culturali e turismo, Jean-Pierre Guichardaz (accompagnato dai responsabili dell'Associazione Forte di Bard e dell'Office régional du tourisme); l'Assessore all'agricoltura, Davide Sapinet. I Commissari esamineranno inoltre la proposta atto di rivisitazione del piano di risanamento della società VdA Structure approvato dal Consiglio Valle nel marzo 2018.

ore 21.00, a Valpelline, nel centro storico, spettacolo “Da Vivaldi a Piazzolla” di Gianluca Campi, nell'ambito della rassegna "Combin en musique". § ore 21.15, a Gressoney-Saint-Jean, nella Chiesa parrocchiale, nell'ambito della 41a edizione de "l'Estate musicale di Gressoney", concerto del Kaleido Trio (Yuri Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini al clarinetto, Gianni Fassetta alla fisarmonica). Mercoledì 28 luglio § ore 8.30, nella Sala Viglino di Palazzo regionale, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per proseguire le audizioni sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio regionale 2021 e sue disposizioni collegate. Saranno sentiti l'Assessore alle finanze e innovazione, Carlo Marzi (accompagnato dai responsabili della società INVA); i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SAVT e UIL; il rappresentante del Sindacato italiano locali da ballo; il Presidente del CPEL, Franco Manes; un rappresentante dell'Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta; il Presidente della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, Nicola Rosset.

ore 18,30, a Etroubles, piazza Chanoux, concerto del trio acustico vercellese Not Only Swing nell'ambito della rassegna musicale "Avant tout musique", organizzata dall'Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio regionale e la collaborazione dell’Associazione culturale Artetroubles.

ore 21, a Chiaverano, nella Chiesa di San Silvestro, per il 52° Festival internazionale di concerti per organo si esibisce Paolo Bougeat.

Giovedì 29 luglio

ore 17.30, ad Aosta, Chiesa di Santa Croce, il 52° Festival internazionale di concerti per organo propone l'esibizione di Johannes Skudlik.

Venerdì 30 luglio

ore 9, adunanza straordinaria del Consiglio regionale.

ore 21, ad Aosta, in Cattedrale, il 52° Festival internazionale di concerti per organo propone l'esibizione di Ferruccio Bartoletti.

ore 21, a Perloz, al Santuario Madonna della guardia, spettacolo teatrale "Mucche ballerine" nell'ambito della rassegna culturale "Insoliti", a cura dell’Associazione Altitudini, realizzata con il sostegno dell'Assessorato regionale dei beni culturali, turismo, sport e commercio e del Consiglio regionale.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.