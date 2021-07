Cime Bianche: Minelli stana gli autonomisti

Solo grazie all’azione delle consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz, infatti, i contribuenti hanno potuto sapere che la controllata regionale Monterosa SpA aveva da tempo aggiudicato l'incarico. Lo sconto del 45% è importante, ma nelle opere pubbliche, soprattutto in Valle d'Aosta, i conti si fanno alla fine, e comunque 403.000 euro + iva in tempi di crisi non sono pochi e potevano essere usati sicuramente meglio.

O il Presidente Lavevaz non ha letto il bando o si fida troppo di Bertschy (già assessore di fatto al turismo. Che miri anche alla poltrona di Presidente?). L'articolo 2 del disciplinare è chiaro: sono previsti Euro 211.392,10 quali servizi tecnici e studi preliminari riconducibili alla progettazione definitiva (art. 23 del D. Lgs 50/2016). In tempo di crisi sanitaria, economica e climatica globale uno studio di fattibilità per un impianto di questo tipo è folle, ma affidare già la progettazione definitiva, senza nemmeno un approfondimento legale oggettivo sul precedente del Terminillo, è materia da Corte dei Conti.

Nelle prossime settimane acquisiremo tutta la documentazione dalla controllata regionale e valuteremo le azioni del caso. Una cosa comunque devono avere chiara gli autonomisti e i loro futuri (?) alleati leghisti, uniti dal medesimo "amore" per il cemento e le opere inutili: Adu Vda domenica scorsa non è salita nel vallone semplicemente per fare un’escursione. Assieme ad associazioni, comitati e decine di cittadini ha intrapreso la prima tappa di un lungo percorso di Resistenza in difesa del vallone. Questo scempio per l'ambiente e le tasche dei contribuenti valdostani non si farà!