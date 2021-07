Ripreso servizio notturno pullman Aosta-Pont.St Martin

Da oggi martedi 20 luglio e fino al 31 agosto è riattivato il servizio pullman di trasporto notturno Aosta- Pont-Saint-Martin.

Lo ha deciso la Giunta regionale nella seduta di ieri; il servizio, gratuito per l'utenza, sarà effettuato tutti i giorni e prevederà tre corse in partenza da Pont-Saint-Martin alle 22,45, 00,45 e 2,45 e tre corse in partenza da Aosta alle 0,15, 2,15 e 4,15.



Il servizio è stato concepito per agevolare "tutti quegli utenti che hanno necessità di spostarsi anche in orario notturno, basti pensare ai lavoratori in turno o agli addetti al settore dell'ospitalità e della ristorazione", afferma Erik Lavevaz, presidente della Giunta con delega ad Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile e "rappresenta una valida alternativa per tutte quelle persone che vogliono passare una serata conviviale senza poi mettersi alla guida".