Processo Geenna, condannati gli 11 imputati del processo abbreviato

E' attesa verso le ore 17 di oggi la sentenza nei confronti dei cinque imputati nel processo ordinario celebrato ad Aosta, ma intanto alle 13 i giudici della Corte di Appello del tribunale di Torino hanno emesso quella contro gli 11 imputati in rito abbreviato per l'inchiesta Geenna su una 'locale' aostana di 'ndrangheta. Ed è una sentenza di condanna per tutti, anche se con alcune riformulazioni di pena per qualche imputato. A 12 anni 7 mesi e 20 giorni di carcere è stato condannato per associazione a delinquere di tipo ndranghetista e per traffico internazionale di droga Bruno Nirta, 62 anni, di San Luca, considerato l'elemento di spicco della 'ndrina; per associazione di stampo 'ndranghetista nove anni di carcere per Marco Fabrizio Di Donato (51, Aosta), 5 anni e 4 mesi a suo fratello Roberto Alex Di Donato (43, Aosta) così come a Francesco Mammoliti (49, Aosta). Per l'avvocato Carlo Maria Romeo di Torino confermata la condanna a quattro anni e due mesi;

Per Giacomo Albanini accusato di favoreggiamento un anno di carcere (contro un anno e quattro mesi in primo grado); per Roberto Bonarelli (favoreggiamento) confermati un anno e sei mesi; pena ridotta da tre anni a 10 mesi e 20 giorni per Roberto Fabiani (anch'egli accusato di favoreggiamento); condanna confermata per Salvatore Filice (concorso in tentata estorsione e violazione della legge sulle armi, due anni e quattro mesi), così come per Rocco Rodi (un anno e quattro mesi) e per Bruno Trunfio (quattro anni).

L'inchiesta 'Geenna' della Dda torinese è stata condotta dai carabinieri del Ros e del reparto operativo di Aosta. Tra le parti civili i comuni di Aosta e Saint-Pierre, Regione Valle d'Aosta e associazione Libera contro le mafie.