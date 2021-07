Varianti più contagiose ma cambia l'immunizzazione

Mentre risalgono i contagi della pandemia, soprattutto per la variante delta, il tasso di positività in Italia scende, la Commissione europea evidenzia come “i rischi posti dalla comparsa e dalla diffusione delle varianti del virus Covid-19 sottolineano l'importanza di accelerare ulteriormente il ritmo delle campagne di vaccinazione”.

Il commissario Figliuolo ribadisce che vuole “convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi, per tornare a scuola in sicurezza”.

"Nei prossimi giorni – annuncia il presidente della regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz - prenderà il via una seconda fase della campagna di comunicazione che promuove la vaccinazione: è nostro compito intercettare e convincere chi non è ancora stato vaccinato, ormai in ogni fascia d'età”.

Il ministro della Salute Roberto Speranza sottolinea come “grazie alla campagna di vaccinazione, oggi superiamo i 55 milioni di dosi somministrate nel nostro Paese, siamo in condizioni di poter meglio definire le scadenze dei prossimi mesi”.

"Nel Lazio circa il 20% degli under 60 vaccinati con Az ha manifestato l'intenzione di non fare l'eterologa - spiega l’assessore Alessio D'Amato -. Con la variante Delta li avremmo esposti a un rischio maggiore non consentendogli di completare il ciclo vaccinale. Se il Lazio ha il 7% in più di popolazione coperta con la doppia dose rispetto alla media nazionale è perché abbiamo utilizzato tutte le armi pur rispettando le indicazioni delle autorità regolatorie”.

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, sottolinea che “i nuovi casi registrati in Toscana sono 41 su 9.059 test di cui 5.790 tamponi molecolari e 3.269 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,45% (0,9% sulle prime diagnosi)”.

Sulla campagna vaccinale "il problema non sono i ritardi ma le quantità", spiega il presidente della regione Veneto Luca Zaia: “siccome c'è un contratto europeo che è ridicolo, e non è colpa di Figliuolo, ci tocca dire come veneti che avremmo la possibilità di fare almeno 100 mila dosi al giorno, e invece andiamo avanti a scartamento ridotto, con 30-40 mila dosi al giorno”.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, interviene sulla possibile terza dose di vaccinazione: "E' una scelta che la politica dovrà fare nel momento in cui la comunità scientifica e il Cts ci daranno indicazioni chiare. Le indicazioni che abbiamo oggi ci dicono che probabilmente una terza dose ci vorrà, per quanto riguarda l'arco temporale si ragiona intorno all'anno. Considerando che abbiamo iniziato la vaccinazione a fine dicembre è verosimile che alla fine di quest'anno potrebbero cominciare le somministrazioni delle terze dosi”.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'emergenza coronavirus spiega come il virus sia sempre lo stesso: “Semmai le due varianti che hanno ora maggior diffusione nel Paese, Alfa e Delta, rispetto al ceppo proveniente da Wuhan hanno maggior contagiosità. Non facciamo l'errore di pensare a un virus che, per quanto abbia mutato caratteristiche, sia connotato da minor potere di provocare malattia grave. Ciò che è cambiato è lo stato di immunizzazione del Paese, con 51 milioni di dosi somministrate. Questo rende ragione di una maggior protezione dall'infezione”.