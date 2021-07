Una passeggiata per scoprire l'incontaminato vallone Cime Bianche

I collegamenti intervallivi negli ultimi tempi spesso sono stati oggetto di discussione, in Consiglio regionale, nelle comunità interessate ai progetti.

Il mondo politico, quello turistico, senza entrare nei dettagli economici e gestionali sono favorevoli a progetti simili ma non lo è il mondo ambientalista, la natura da difendere.

Valle virtuosa, fortemente contraria al progetto di Cime Bianche, il collegamento tra Ayas, Cervinia e Zermat, per sensibilizzare la comunità, ha organizzato una passeggiata nel vallone interessato al progetto.

La camminata è organizzata per il 18 luglio, l'escursione, della durata di due ore e trenta minuti, si snoderà tra Saint-Jacques e l'Alpe Vardaz.

Non poteva essere scelto momento migliore per questo tipo di organizzazione, il vallone, ancora incontaminato dal progresso, è tutto in fiore, uno spettacolo che solo la natura di montagna sa disegnare, uno spettacolo che sa toccare i cuori e per chi, anche minimamente, è sensibile ad una tale opera d’arte, non può che abbracciare il progetto di salvaguardia di un vallone ancora così selvaggio.

Il progetto per l’impianto di collegamento, naturalmente, non sarebbe fine a se stesso, anche se controllata, darebbe vita ad una urbanizzazione che trasformerebbe sensibilmente quello che la natura ha creato.

Le parti hanno ragione nella difesa delle loro opinioni, come si usa dire, che la ragione sta nel mezzo, questa volta non possiamo dirlo, non si può fare una cosa a metà, bisogna fare delle scelte, coraggiose in entrambi i casi ma soprattutto responsabili, bisogna scegliere tra il bene economico della comunità e la salvaguardia dell’ambiente in cui la comunità vive.

Non una scelta facile.