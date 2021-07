Al via piano interventi regionale per giovani e disoccupati

Iniziative di formazione per giovani, disoccupati e donne, con particolare attenzione all'accrescimento delle competenze digitali; azioni economiche emergenziali per lavoratori e imprese; progetti sperimentali per il sostegno all'occupazione e un'offerta di tirocini estivi per studenti e un progetto sperimentale dedicato ai giovani Neet. Questo quanto previsto dal Programma annuale degli interventi di politica del lavoro 2021 approvato ieri dalla Giunta regionale. Il documento rientra nel Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2021-2023, approvato all'unanimità dal Consiglio Valle lo scorso 9 giugno. Per la messa in pratica degli interventi previsti dal Programma per l'anno in corso, la GiuntaLavwvaz ha stanziato oltre 32 milioni di euro.



Tra le principali novità in materia di azioni economiche emergenziali, previsti dei bonus alle micro, piccole e medie imprese che intendano stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato e un incentivo all'esodo anticipato per le lavoratrici impiegate in lavori usuranti. Sul fronte formazione, entreranno a regime probabilmente in autunno dei corsi di formazione dedicati ad occupati, disoccupati, giovani ed adulti. Previste anche delle borse di studio per studenti che si iscrivono a percorsi di istruzione tecnica superiore e istruzione e formazione tecnica superiore. Tra le azioni di sostegno all'occupazione al via il progetto sperimentale 'Bon emploi', volto ad offrire un supporto concreto nella ricerca attiva del lavoro ai disoccupati, inclusi titolari di ditte e di partita iva, da non più di 24 mesi e con un'età superirore ai 25 anni.

Sono previsti anche voucher di conciliazione, un aiuto economico per la copertura delle spese di iscrizione a centri estivi o similari, a vantaggio delle famiglie con disabili a carico e il bando neoimpresa, volto a supportare la creazione di nuove imprese e attività sul territorio regionale.

Per i più giovani è stato invece pensato un progetto ad hoc di orientamento e avvicinamento al mondo del lavoro, di modo da prevenire il fenomeno dei Neet. Il programma di interventi sarà accompagnato da una densa attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti.

Nell'approvazione del documento, l'esecutivo si è riservato la possibilità di poter introdurre ulteriori azioni in extremis, dettate dall'imprevedibile evoluzione dell'attuale emergenza pandemica e delle sue eventuali ricadute sul tessuto economico valdostano.