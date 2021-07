Papa Francesco operato al colon

"Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale", ha dichiarato il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. Ora, per il pontefice, sono previsti cinque giorni di degenza. L'operazione è stata eseguita dal prof. Sergio Alfieri, con l'assistenza del prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi. Nella mattinata del 4 luglio, il Papa aveva celebrato regolarmente l’Angelus in piazza San Pietro, annunciando peraltro un nuovo viaggio apostolico, a settembre, in Ungheria e Slovacchia.Papa Francesco ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione chirurgica per stenosi diverticolare del sigma.

Secondo quanto si apprende, il Papa ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale. La nottata è apparentemente filata via tranquilla. Le finestre della sezione del decimo piano dell'ospedale che ospita Francesco sono rimaste chiuse per tutta la notte. In uno dei parcheggi dell'ospedale romano, fotografi e cameramen, insieme ai giornalisti, hanno puntato lo sguardo verso le finestre per cogliere qualche segnale.

Ma tutto è rimasto avvolto nel silenzio. Intorno l'ospedale ha svolto la sua routine notturna, nell'attesa di conoscere le condizioni del Santo Padre.Il Papa si era è recato nel pomeriggio presso l'ospedale per un intervento già programmato, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Poche ore prima Bergoglio era apparso, in buono stato di salute, alle tradizionali preghiere dell'Angelus, in piazza San Pietro: tra l'altro, dalla finestra del suo ufficio nel Palazzo Apostolico, Francesco ha annunciato che dal 12 al 15 settembre si recherà in Slovacchia e in Ungheria incontrerà anche Viktor Orban.

Stando a quanto si apprende da fonti dell'ospedale, la degenza di Papa Francesco durerà almeno cinque giorni. Nessuno neanche della gran parte del personale del policlinico universitario - se non i medici direttamente coinvolti - era a conoscenza dell'intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il Papa. Papa Francesco al 10° piano del Gemelli, come Wojtyla Per la degenza al Gemelli, Francesco è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II.

Lo confermano all'Ansa fonti dell'ospedale.