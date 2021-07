Baristi e ristoratori arrabbiati per l'ordinanza che vieta i maxischermi per seguire la Nazionale

"Io lo schermo non lo spengo..fatelo voi". Così ha risposto più di un barista e ristoratore aostano agli agenti della Polizia locale che venerdì sera, pochi minuti prima dell'inizio del match Belgio-Italia, valevole per l'ingresso alle semifinali degli Europei di calcio, si sono presentati nei locali con in mano un'ordinanza del questore di Aosta che vietava l'accensione di televisori e maxischermi sia all'interno sia nei dehors. "Occorre una sorta di Scia, una segnalazione al Comune che si intende avviare tale attività di intrattenimento - spiegano dal Comando della Polizia locale - e inoltre c'era il rischio d assembramenti fuori controllo e attualmente le norme di contenimento della pandemia Covid sono ancora vigenti, come appunto il divieto di assembramenti". L'ordinanza in questione è un atto di polizia relativo alla sicurezza cittadina e pertanto non è stata diffusa pubblicamente.

Al momento dell'arrivo degli agenti, tanti clienti erano già seduti ai tavoli consumando in attesa della partita: alcuni titolari hanno aderito, seppur a malincuore, all'ordine della 'Locale', altri si sono rifiutati di ottemperare all'ordinanza chiedendo ai vigili urbani di agire come meglio credessero.

"La Scia per l'intrattenimento televisivo nel locale ce l'ho e se vale per l'interno del bar vale anche per il dehors, ritengo questa ordinanza ingiusta e palesemente discordante con quanto sta avvenendo nel resto d'Italia, dove le partite sono diffuse nelle piazze sui maxischermi", lamenta un barista aostano. "Ma quali assembramenti - chiosa un collega - i clienti erano seduti ai loro tavoli rispettando le distanze, non c'è stata nessuna violazione delle norme di contenimento della pandemia".

Domani sera, martedì 6 luglio, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo contro la Spagna nell'attesissima semifinale degli Europei.