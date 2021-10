Aosta: Riaperto alla circolazione il sottopasso in corso Ivrea

Sono state completate nel tempo previsto le opere urgenti di manutenzione del sottopasso di corso Ivrea, che necessitava di interventi all'asfaltatura - dove erano presenti pericolose buche - e alle pareti dove in alcuni punti erano stati notati cedimenti.

E' cosi ripreso il transito di veicoli e pedoni che era stato sospeso lunedì 28 giugno ed è stata ripristinata la fermata della Navetta verde e degli autobus 29 e 8 che era stata disabilitata per l'intera durata dei lavori.

Pochi e sopportabili i disagi ai residenti e agli automobilisti, che hanno usufruito del'accesso in città passando dalla rotonda in via Roma/via Duca degli Abruzzi dove non si sono praticamente mai formate code.