PAPA FRANCESCO OPERATO AL GEMELLI PER STENOSI DIVERTICOLARE

La stenosi diverticolare sintomatica del colon è il risultato di una serie di infezioni successive, un intervento delicato, secondo gli esperti, che si fa solo in caso di reale necessità, soprattutto fra gli anziani. La stenosi per la quale Papa Francesco è stato ricoverato per un intervento programmato al Gemelli, è solo una delle complicanze dei diverticoli che sono benigni e frequentissimi con il crescere dell’età: 50% fra i 50enni, 70% fra i 70enni e così via.

Non un intervento particolarmente problematico, quello eseguito dal prof. Sergio Alfieri, se non, comunque, per le cautele legate all’età del paziente, 84 anni. E’ il primo ricovero ospedaliero di Jorge Mario Bergoglio da Papa, ora degente al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che ospitarono i sette ricoveri di Giovanni Paolo II e per questo ribattezzati «il terzo Vaticano».

L'intervento è stato eseguito dal prof. Sergio Alfieri. La degenza del pontefice durerà almeno cinque giorni. Nelle prossime ore comunque verrà diramato un nuovo bollettino medico, riferisce la Sala stampa vaticana. Questa mattina il Papa ha celebrato regolarmente l’Angelus in piazza San Pietro annunciando un nuovo viaggio apostolico a settembre, in Ungheria e Slovacchia.

Il messaggio di Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio a Papa Francesco: "Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione".