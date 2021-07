Ancora sei contagi Covid in Valle nelle ultime 48 ore

Lieve risalita dei contagi da coronavirus in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 48 ore sono stati rilevati sei nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 271 persone sottoposte al tampone. I guariti sono sei e non ci sono stati altri decessi, pertanto il numero delle vittime dall'inizio della pandemia resta fermo a 473.

Il totale dei contagiati attuali scende a 35 e c'è ancora un ricoverato all'ospedale Parini di Aosta, che però è in via di guarigione e potrebbe essere dimesso nelle prossime ore.

I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati dell'Usl.

E intanto sono attive le misure precauzionali per i rientri per motivi sanitari e i trasferimenti nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali, pubbliche, private e convenzionate.

L'ordinanza prevede, per gli ingressi di ospiti con protezione vaccinale completa il tampone molecolare all'arrivo, a cui si aggiungono il test antigenico rapido e una quarantena di tre giorni in caso di vaccinazione parziale.

Per l'ospite non vaccinato ma guarito da non più di sei mesi, oltre al tampone, è prevista la programmazione di una singola dose entro 90 giorni dalla guarigione. In caso di assenza di vaccinazione e guarigione da Covid-19 sono previsti una quarantena di dieci giorni, un tampone molecolare e test antigenico rapido a dieci giorni dall'ingresso e la programmazione "tempestiva" di una prima dose di siero.

Sono diverse le misure di prevenzione previste per i rientri in struttura. Ad esempio, per tornare da un reparto ospedalieri servono due tamponi molecolari a distanza di 24 ore e la quarantena differenziata (tre giorni se l'ospite ha una protezione vaccinale parziale, dieci giorni e test antigenico rapido se non la ha).