La magia dei Fuochi di San Pietro

Anche quest'anno la magia si ripete.. complimenti ai ragazzi che sono saliti sulle vette valdostane per accendere i fuochi! E' il commento che l'assessora al Turismo e Commercio del Comune di Aosta, Alina Sapinet ha posta con la foto che pubblichiamo.

Ieri sera, quando oggi calerà il sole sulla Valle le montagne valdostane, si sono illuminate illumineranno di centinaia di falò. Per una pura coincidenza hanno segnato il ritorno della Valle in zona bianca dopo un anno di restrizioni causate dalla pandemia.

Il loro luccichìo si confondeva con il brillare delle stelle. Molte le torce utilizzte per illuminare le vette. Sicuramente più comode da trasportare rispetto alla legna; quanto meno speriamo che sia così e sia un grande via per la ripartenza. Sono i fuochi dei santi Pietro e Paolo. Anche quest'anno la tradizione presenta un sentimento di grande attualità: esorcizzare il coronavirus che ha creato prostrazione in tante famiglie e imprenditori.