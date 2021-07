Nus: Scorre tranquillo il primo Consiglio comunale del neosindaco Fabio Grange

Come limitare i pericoli derivanti dalla velocità elevata di autoveicoli e motocicli sulla strada regionale 36 per Saint-Barthélemy è stato il tema più discusso durante il lavori del Consiglio comunale di Nus martedì 29 giugno, prima assemblea del sindaco Fabio Grange, che sostituisce Camillo Rosset sospeso a seguito di condanna penale per effetto della Legge Severino. La consigliera di minoranza Cristina Clusaz (lista civica) ha spiegato che alcuni cittadini hanno lamentato il passaggio di veicoli ad alta velocità vicino ai centri abitati attraversati dalla strada, nonostante vi sia il limite di velocità a 50km/h. L’assessore al Decoro urbano, Edy Favre ha risposto: "l’Amministrazione posizionerà il Velo Ok (un sistema che consente di effettuare controlli sulla velocità ndr) e provvederà anche all’installazione di pannelli luminosi in grado di segnalare la velocità di percorrenza dei motocicli".

Il consigliere di opposizione Alessandro Calisti ha rimarcato che, a suo parere, "l’installazione di Velo Ok non risolverà le problematiche. È durante il weekend che si verificano questi episodi e sono i giorni in cui i Vigli urbani non sono in servizio e non possono controllare la situazione. Ecco perché si dovrebbe ridurre la velocità a 30km/h nei piccoli tratti vicini ai passaggi pedonali. Dovremmo indurre il conducente a ridurre la velocità non appena entra in un centro abitato o nelle sue prossimità".

I lavori sono proseguiti con l’approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e delle aliquote e agevolazioni Tari per l’anno 2021. L’assessore all'Ambiente, Edy Favre, ha spiegato che "l’Unité des Communes valdotaines du Mont-Émilius ha elaborato un piano economico-finanziario a cui ci dobbiamo attenere. In particolare, è stata prevista la riduzione, sulla parte variabile, per le seconde case".

È stato anche approvato, minoranza astenuta, il Regolamento per l’utilizzo del Parco Calisthenics. L’Amministrazione ha stabilito che il Parco potrà essere concesso in uso ai privati che ne richiedano l’utilizzo, secondo una tariffa che sarà stabilita a breve. La consigliera Clusaz al riguardo ha fatto notare che, secondo i Regolamenti, il Parco può essere concesso in uso a privati ma senza comprometterne l’utilità pubblica. "Quindi - ha chiesto - una volta che è dato in uso esclusivo a un privato, contemporaneamente gli altri utenti possono usarlo oppure no?". Il sindaco Grange ha risposto che, nelle ore di uso esclusivo da parte di un privato, gli altri utenti non potranno accedere.

È stato anche approvato il Regolamento per l’uso della Palestra comunale. Il consigliere Marco Grange ha spiegato: "la palestra è concessa dall’Amministrazione comunale alle varie Associazioni sportive e ai singoli cittadini ed è molto utilizzata. Fra le varie priorità del Regolamento, abbiamo inserito l’agevolazione all’attività a favore di giovani sotto i 18 anni d’età e agli anziani. Abbiamo anche fissato il termine per la presentazione della domanda entro il 31 agosto di ogni anno".