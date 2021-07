Aosta: Da giovedì 1 luglio il centro storico è Isola pedonale

A partire da domani, giovedì 1 luglio, e per tutti i mesi di luglio e agosto, nel centro storicoverrà istituita l'Isola pedonale'. Una scelta motivata dalla volontà di proporre, a turisti e residenti, una fruizione del centro più sicura, tranquilla e ordinata, offrendolo sgombero da traffico e automezzi.

"L'Isola pedonale si protrarrà sino a martedì 31 agosto - si legge in una nota del Comune - dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 19,30 alle ore 23 di ogni giorno. In questa fascia oraria sarà pertanto vietato circolare in alcune aree del centro storico incluse tra quelle definite 'di fascia rossa', principalmente afferenti agli assi del Decumano massimo e del Cardo massimo, vale a dire via Sant’Anselmo, via Ex Prato della Fiera, via Porta Prætoria, piazza Chanoux (a eccezione della porzione carrabile ubicata a sud-est, di avenue du Conseil des Commis Nord e di via Xavier de Maistre sud), via De Tillier, via Gramsci, lato Nord, via Croce di Città, porzione di via De Sales, lato ovest, compresa tra via Croce di Città e piazza Giovanni XXIII e via Aubert, tratto compreso tra via Croce di Città e via Marché Vaudan".

L’istituzione dell'Isola pedonale vieta dunque il transito a tutti i veicoli, salvo quelli in servizio d’emergenza e soccorso, al servizio di persone invalide, con limitate o impedite capacità motorie, i velocipedi, inclusi quelli a pedalata assistita, con obbligo di non superare la velocità di 6 Kmh, nonché i veicoli in possesso del contrassegno Ztl di transito, fermata/sosta di tipo 'A' in corso di validità.

Per lo stesso periodo verranno temporaneamente modificate le modalità di accesso alle Ztl, per i possessori del permesso di transito fermata/sosta di tipo“C”, per i quali sarà in vigore il divieto di transito, fermata/sosta, negli orari in cui vige l’isola pedonale. Al tempostesso, per i mesi di luglio e agosto verrà loro garantita la possibilità di transito, fermata/sosta pomeridiana tra le ore 16 e le ore 19, oltre alla fascia mattutina già prevista il cui termine verrà posticipato alle ore 11,30.