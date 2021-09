Alla Latteria turnaria di Etroubles la mostra emozionale 'Legate a un filo'

Anche nel 2021, piccoli manufatti artigianali saranno protagonisti ad Etroubles: la creatività di Ornella Godioz e di Elena Roncari, insegnanti di Scuola Primaria e amiche nella vita, inaugurerà la Rassegna 'Le mostre dell'Antica Latteria'.

L’esposizione 'Legate ad un filo' cercherà di replicare il successo di pubblico degli anni 2018 e 2019, dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid19: oltre un centinaio di persone presenti all’inaugurazione delle passate edizioni, tantissimi visitatori nei giorni di apertura, recensioni sulla stampa locale e passaggi alla Tgr - Regionale.

L’evento pandemico che ha sconvolto la nostra quotidianità, con un carico di sofferenza ed eventi luttuosi, non è riuscito a strappare quel filo di speranza a cui noi tutti siamo legati. I lockdown prolungati, il distanziamento fisico e l’isolamento sociale hanno rafforzato l’entusiasmo creativo, la condivisione di nuovi materiali e la sperimentazione di nuove tecniche artigianali. La creatività in tutte le sue forme può diventare un antidoto efficace contro i momenti di sconforto e di incertezza legati al nostro essere indifesi e incapaci di contrastare gli eventi drammatici che hanno travolto tutti noi.

"Potrete scoprire piccoli oggetti d’arredo realizzati in questo periodo - spiegano Ornella ed Elena - sfruttando materiale di recupero regalato da amiche e colleghe... legate ad un filo. Non perdetevi il filo della memoria: vi aspetta un allestimento che rappresenta il giusto connubio tra l’ambiente rurale valdostano, le tradizioni lattiero-casearie e il savoir faire femminile tramandato di generazione in generazione.

L’esposizione è visitabile alla Latteria Turnaria di Etroubles da sabato 26 giugno sino al 6 luglio con i seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì 15,30-19; sabato e domenica 10,30-13 e 15,30-19. Inaugurazione prevista per sabato 26 giugno alle ore 17,30.