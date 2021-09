Pontey: L’Estate Ragazzi a Pontey più forte del Covid19

L’Oratorio Sén Martin riaccende i motori per organizzare due settimane di Estate Ragazzi dal 16 al 27 agosto dalle 13.45 alle 18.00 presso l’area sportiva di Mesaney di Pontey per i ragazzi dal 2007 al 2017. In considerazione della pandemia l’accoglienza delle famiglie, le varie attività proposte e la stessa logistica saranno realizzate nel pieno rispetto della normativa anti Covid19.

“Le settimane estive sono sempre state una colonna portante del nostro oratorio in quanto accogliamo a Pontey bambini e ragazzi da tutti i paesi limitrofi. Quest’anno, come per quello precedente, abbiamo preferito organizzare attività solo pomeridiane, tranne il mercoledì, così da evitare un maggiore rischio di contagio durante il pranzo.

Nelle giornate intere sono previste uscite fuori porta durante le quali è richiesto di portare il pranzo al sacco” precisa Monica Epiney, giovane animatrice del direttivo dell’Oratorio Sen Martin.

Per quanto riguarda i costi la quota sarà di 50 € per una settimana e di 70€ per due settimane. Le iscrizioni, obbligatorie e a numero chiuso, potranno essere fatte sul sito dell’associazione www.oratoriopontey.it mentre per maggiori informazioni è possibile contattare il Presidente Matteo Russo al 392 5343240.