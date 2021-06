Cade in crepaccio, salvato dalle Guide alpine

Il soccorso alpino in azione per recuperare l'infortunato

Il Soccorso alpino valdostano-Sav è intervenuto nel pomeriggio di oggi domenica 20 giugno a Punta Giordani, a 4000 metri sul Monte Rosa, per il recupero di un uomo caduto in un crepaccio.

La chiamata dell'alpinista, che procedeva da solo, è stata ricevuta dai colleghi del soccorso piemontese. Le Guide valdostane hanno organizzato una squadra che è stata portata dall’elicottero fino a 3.800 metri di quota da dove, per le condizioni avverse, ha dovuto proseguire a piedi.

I soccorritori hanno individuato il punto dove l’uomo è caduto nel crepaccio e l’hanno recuperato. In lieve stato ipotermico, è stato trasferito in ospedale per i controlli del caso