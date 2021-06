Scontro contro auto, muore scooterista di Pont-St-Martin

Mauro La Pica, 61 anni, originario di Torino e residente da anni a Pont Saint Martin, è morto oggi in un incidente stradale a Mappano, nel torinese. A bordo di un scooter Suzuki Burgman, La Pica stava procedendo verso il centro storico di Mappano quando ha urtato contro una vettura ed è sbalzato dalla sella sull'asfalto, morendo sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. La donna alla guida dell’auto era sotto choc ma illesa. Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Venaria; la strada è stata chiusa al traffico alcune ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.