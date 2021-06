Corsi di formazione per l’uso di trattrici agricole

Per la guida del trattore agricolo, su strada, serve innanzitutto la patente di guida, è opportuno mettere in evidenza che il patentino NON E’ una patente, è un abilitazione professionale che teoricamente è richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale, dei luoghi di lavoro a causa di un infortunio

Con l’obiettivo di agevolare i propri soci, nell’assolvimento di tale incombenza, l’Associazione Agricoltori della Valle d ‘Aosta ha stipulato un accordo con il centro di formazione CNOSFAP. Le persone interessate a prendere parte ai corsi organizzati nelle prossime settimane (date e luogo verranno comunicate non appena definite) possono compilare e restituire il modulo di preadesione stampato presso i nostri uffici di zona o provinciale o pubblicato sul sito: https://valledaosta.coldiretti.it/category/formazione/

Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore,avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.