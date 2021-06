Aosta: Giunta Nuti punta alla 'neutralità climatica'

Ulteriore passo avanti 'ecologista' della Giunta comunale di Aosta che ha aderito alla 'Carta delle città verso la neutralità climatica”'. Il provvedimento rientra nel più ampio quadro delle azioni discendenti dalla partecipazione del Comune di Aosta al 'Patto dei Sindaci', deliberata nell’ottobre 2019 dal consiglio municipale.

La Carta è stata predisposta dal Green City Network, un’attività promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi per attivare e sostenere un maggiore impegno delle città italiane, grandi medie e piccole, per migliorare la qualità ecologica, l’impegno di mitigazione e adattamento climatico, il risparmio di suolo e l’uso efficiente e circolare delle risorse in una prospettiva di sviluppo sostenibile locale.

Il documento si propone di promuovere un nuovo protagonismo delle città per la transizione alla neutralità climatica, aumentare l’impegno per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, puntare su una mobilità urbana più sostenibile con meno auto, promuovere l’economia circolare decarbonizzata e aumentare gli assorbimenti di carbonio.

Per formalizzare l’adesione verrà predisposto un breve video della durata di circa tre minuti, accompagnato da materiale illustrativo di buone pratiche di neutralità climatica in corso sul territorio di Aosta, da proiettare nel corso della Conferenza nazionale del prossimo 8 luglio a cui sarà data diffusione attraverso i canali web e social del Green City Network;