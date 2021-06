Stop agli open day AstraZeneca e Janssen per gli under 60

Il Comitato tecnico scientifico-Cts ha deciso di evitare la somministrazione del vaccino AstraZeneca a persone con più di 50 anni vietandolo di fatto ai giovani. Identica raccomandazione per lo Janssen di Johnson&Johnson.

Gli esperti stanno infatti esaminando i dati a loro disposizione dopo che nelle ultime ore si è inasprito il confronto sugli open day vaccinali, in particolare dopo il caso di Camilla Canepa , la 18enne morta a Genova dopo essersi sottoposta a vaccinazione con AstraZeneca proprio nel corso di un open day.

"C'è una raccomandazione dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, di vaccinare con AstraZeneca solo chi ha più di 60 anni, e tutto sommato se ad essa ci si attiene non sarebbe male", aveva detto ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Nel dubbio deve esserci la massima precauzione possibile", gli aveva fatto eco l'altro sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

l'Usl della Valle d'Aosta ha annullato le prenotazioni per gli altri open day programmati per domani sabato 12 al Palindoor di Aosta, e per domenica 13 nel polo vaccinale aostano e al poliambulatorio di Donnas.