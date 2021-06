Aosta: Dal 12 giugno riapre la piscina comunale

A metà giugno, aveva assicurato in aula, e a metà giugno, anzi prima, dal 12 giugno, riapre la piscina comunale all’aperto in regipone Tsambarlet. Lo ha annunciato con un certo orgoglio, ma soprattutto soddisfatta per aver mantenuto l’impegno preso, l’assessora al turismo Alina Sapinet.

I lavori di aggiudicazione della nuova gestione e la preparazione dell’impianto si sono svolti in tempi record “grazie – sottolinea l’assessora (nella foto) - all’impegno straordinario del personale dell'amministrazione comunale e della ditta aggiudicataria Aosta Calcio 511”.

La a piscina scoperta di Aosta offre una vasca di 50×20 metri con 8 corsie, una vasca didattica di 25×8 metri con 3 corsie e una vasca ludica circolare, collegata alla vasca piccola, con acquascivolo per bambini, doccioni, gyser… con profondità adatte sia per gli adulti sia per i bambini più piccoli.

Inoltre, offre servizio bar/tavola calda, area ludica con piccolo parco giochi per bambini, spogliatoi, docce, campo di beach volley infermeria e 5.000 m² di area verde.

Per tutta l’estate in funzione l’attrazione wibit.

Oltre allo svolgimento delle classiche attività in acqua sarà disponibile una corsia riservata al nuoto pinnato, si potrà usufruire dell’area verde riservata al gioco liberoe saranno programmati apericena a tema settimanale e prolungamenti di apertura serale per particolari eventi (europei di calcio, olimpiadi,tornei di beach volley e soccer...).

"I lavori di preparazione dell’impianto si sono svolti in tempi record grazie all’impegno straordinario del nostro personale ed alla piena disponibilità degli uffici dell’amministrazione comunale cui è parimenti rivolto un sentito ringraziamento – dichiara il Direttivo dell’Aostacalcio 511 - siamofiduciosi nel proseguo di una proficua collaborazionenell’interesse dell’intera cittadinanza”.

Per accedere alla struttura non è obbligatoria la prenotazione, sebbene sia preferibile. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i tre anni e per le persone con disabilità, mentre il biglietto singolo per gli adulti ha un costo di 6,50 euro nei giorni feriali e 7,50 nei festivi e prefestivi.

Sono inoltre previste riduzioni per i ragazzi fino ai 12 anni, tra i 12 e i 16 anni, per adulti over 65 e per studenti residenti, nonché soluzioni di abbonamento da 5 e 15 ingressi. Fino al 30 giugno l’apertura è prevista dalle ore 11 nei giorni feriali e dalle ore 10 inquelli festivi. Apartire dall'1 luglio fino al 22 agosto, la struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20. Per ogni informazione è possibile chiamare il n. 3297541721 negli orari di apertura.