Courmayeur: Sospeso il carrello solidale. Dal 2 febbraio 2021 ad oggi il servizio è stato di aiuto a 15 nuclei famigliari a settimana. Erogati 20mila euro con i Buoni Spesa a favore di 73 nuclei famigliari

Martedì 8 giugno 2021 è avvenuta l’ultima distribuzione della spesa di generi alimentari a sostegno delle famiglie e persone in difficoltà economica sul territorio di Courmayeur.

Il “Carrello Solidale”, che era stato avviato martedì 2 febbraio 2021, in collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio, grazie al contributo di molti, ha permesso di sostenere diverse famiglie del territorio che in questi mesi, a causa delle ricadute economiche legate alla pandemia, si sono trovate in difficoltà.

In particolare, il servizio ha dato risposta ad una media di circa 15 nuclei famigliari ogni settimana, diventati poi 6 nuclei nelle ultime giornate dell’iniziativa. Le famiglie che avranno ancora necessità di sostegno potranno rivolgersi comunque al Comune di Courmayeur telefonando al n. di tel. 0165/831300.

L’Amministrazione comunale ringrazia nuovamente tutti coloro che hanno contribuito a questo momento di solidarietà e vicinanza alle famiglie più in difficoltà. “Ringraziamo – commenta l'assessore comunale alle Politiche sociali, Alessia Di Addario - tutti coloro che hanno dimostrato attenzione e generosità attraverso l’acquisto di beni di prima necessità; le attività commerciali, i cittadini volontari, i volontari dell'Unità di Soccorso e Ricerca di Courmayeur e l'Associazione nazionale Alpini, sez. di Courmayeur per il fattivo contributo, nonché il Rotary Club Courmayeur Valdigne che non ha fatto mancare il suo sostegno”.

Infine, tra le altre iniziative a sostegno della popolazione, la 3° fase dei Buoni Spesa, erogati da fine dicembre 2020 a fine aprile 2021, ha dato sostegno complessivamente a 73 nuclei famigliari, per un totale di circa 20mila euro erogati.